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В Италии признали, что еще не нашли замену российскому газу

La Stampa: Италия пока не смогла в полном объеме компенсировать российский газ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Италия до сих пор не смогла в полной мере компенсировать российский газ, признался в интервью газете La Stampa главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

«Однако из-за снижения потребления и, к сожалению, большего использования угля того, что мы импортируем, вполне достаточно», — добавил топ-менеджер.

Нарастить добычу внутри страны довольно сложно, отметил Дескальци. Это требует времени и внушительный вложений, пояснил глава Eni.

Динамика стоимости газа в ближайшее время во многом будет зависеть от Китая, считает эксперт. Если КНР увеличит потребление энергоносители, цены на него вырастут, прогнозирует он. Однако сейчас страна много не потребляет, отметил Дескальци.

До 2022 года доля России в итальянском импорте газа составляла порядка 40%. Страна закупала у РФ порядка 29 млрд куб. м топлива ежегодно.

До этого аналитики оценили роль России на газовом рынке Европы.

Ранее Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию.

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