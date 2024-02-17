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Квартиры в России резко подешевели

«Этажи»: в январе 56% выставленных на продажу квартир упали в цене

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Freepik.com

Жилье в России за прошедший месяц подешевело. Цены снизились на 56% выставленных на продажу квартир. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

«Конкуренция за покупателя на рынке готового жилья становится все острее, поэтому многие собственники корректируют начальную цену своих объектов, чтобы сократить срок их продажи», — рассказал директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.

Покупателей с большой долей собственных средств сейчас на рынке не так много, отметил эксперт. При этом за них продавцам приходится конкурировать не только между собой, но и с «первичков», где ипотека более доступная, подчеркнул он.

Самое масштабное снижение цен по итогам месяца зафиксировано в Москве — цены упали на 66% лотов. Следом идет Екатеринбург, где стоимость жилой недвижимости скорректировалась на 45%. Топ-3 замыкает Казань. В столице Татарстана за период подешевело 36% всех выставленных на продажу квартир.

До этого россиянам рассказали, какие документы важно проверить при покупке «вторички».

Ранее в РФ зафиксировали старение покупателей недвижимости.

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