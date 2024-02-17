Аналитик предсказал, что будет с рублем в конце февраля

Курс рубля на следующей неделе может вести себя странно из-за снижения объемов экспортной выручки, предупредил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Его слова приводит агентство «Прайм».

По его прогнозу, в конце февраля доллар будет торговаться в диапазоне 90-93 рублей, евро — 98-102 рублей, юань — 12,60-12,85 рубля.

Локальную поддержку российской валюте могла бы оказать нефть, однако пока это не перекрывает факта снижения объема доходов от экспорта энергоносителей за рубеж, отметил эксперт.

При этом, по словам Антонова, существует вероятность, что в пиковый период налоговой фазы ослабление российской валюты остановится.

Накануне глава ЦБ России Эльвира Набиуллина отметила, что у курса рубля нет «искусственных подпорок», а на него влияют фундаментальные факторы.

В январе Банк России заявил, что не планирует управлять курсом рубля.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку в 16% годовых после пяти повышений подряд.