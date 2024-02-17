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Стало известно, насколько подорожала аренда «однушек» в России за пять лет

ЦИАН: аренда однокомнатных квартир в России за пять лет подорожала в 1,5 раза

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Стоимость аренды однокомнатных квартир в России за последние пять лет выросла в среднем на 56%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании ЦИАН.

Единственным городом, где аренда подешевела по отношению к зиме 2018-2019 годов, стала Керчь. В остальных городах цены выросли от 20% (Вологда, Пенза, Севастополь, Симферополь, Нижневартовск), до 100% и выше (Норильск, Смоленск, Нижнекамск, Балаково, Кисловодск, Дзержинск).

Больше всего аренда подорожала в городах, где пять лет назад было самое дешевое предложение, отмечается в исследовании.

«Сыграл роль эффект низкой базы. В основном это вторые и третьи по численности населения города не самых богатых регионов», — пояснили аналитики.

Между тем в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, где аренда изначально была дороже, рост цен оказался более сдержанным.

До этого аналитики указали на резкое падение спроса на вторичное жилье в России.

Ранее россиянам рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке «вторички».

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