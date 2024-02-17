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Маск больше не должен оправдываться насчет покупки Twitter

Bloomberg: суд освободил Маска от дачи показаний насчет сделки вокруг Twitter

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Kirsty Wigglesworth/AP

Федеральный суд Калифорнии освободил миллиардера Илона Маска от дачи показаний насчет сделки вокруг Twitter (Х), таким образом отменив предыдущее собственное решение. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, причиной отмены решения стала ошибка судьи, которая не учла все юридические аспекты дела. В результате суд изменил свою позицию по даче показаний Маском на рекомендательную. Кроме того, дело было передано окружному суду.

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В июле 2023 года он переименовал купленную соцсеть в X и заменил ее логотип. В октябре прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на бизнесмена, чтобы заставить его явиться для дачи показаний.

До этого американского предпринимателя Илона Маска вызвали в суд для дачи показаний в рамках расследования о покупке им социальной сети Twitter (X).

Ранее Маск объяснил покупку Twitter фразой «Мне пришлось».

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