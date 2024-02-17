Российские власти заявили о росте производства стали

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России на 5,3% увеличилось производство стали. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мантурова, российские металлурги полностью адаптировались к новым условиям.

«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года», — пояснил министр.

Он добавил, что рост производства в первую очередь обусловлен увеличением продаж на внутреннем рынке за счет строительства и инфраструктурных проектов.

До этого Мантуров говорил о готовности российской промышленности к нестандартным вызовам.

По словам чиновника, подобная устойчивость является результатом многолетней кропотливой работы «над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза». В нулевых началась фаза возрождения, которая позже перешла в режим развития отрасли.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.