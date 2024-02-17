Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские власти заявили о росте производства стали

Мантуров: в России на 5,3% выросло производство стали

close
100%
Александр Коркка/РИА «Новости»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России на 5,3% увеличилось производство стали. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мантурова, российские металлурги полностью адаптировались к новым условиям.

«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года», — пояснил министр.

Он добавил, что рост производства в первую очередь обусловлен увеличением продаж на внутреннем рынке за счет строительства и инфраструктурных проектов.

До этого Мантуров говорил о готовности российской промышленности к нестандартным вызовам.

По словам чиновника, подобная устойчивость является результатом многолетней кропотливой работы «над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза». В нулевых началась фаза возрождения, которая позже перешла в режим развития отрасли.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами