Совкомбанк заявил о намерении приобрести «Хоум Банк»

Совкомбанк и «Хоум банк» (бывший банк «Хоум Кредит») достигли соглашения об объединении бизнесов на платформе Совкомбанка. Об этом сообщает пресс-служба Совкомбанка.

Отмечается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

«Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счет дохода от выгодного приобретения «Хоум Банка» в 2024 году, так и долгосрочного эффекта, благодаря синергии и масштабированию экспертизы «Хоум Банка» в POS-кредитовании в 79 регионах присутствия Совкомбанка», — говорится в сообщении компании.

В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% — до 9 млн, а розничный и депозитный портфели — на 25% и 20% до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.

В финансовой организации отметили, что первым этапом сделки станет покупка 51% акций «Хоум Банка» за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций «Хоум Банка», которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

Ожидаемый положительный эффект от интеграции «Хоум Банка» на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024–2025 годах.

Оценка «Хоум Банка» в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).

Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты «Хоум Банка» в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов.

«Мы рады объявить нашим акционерам о сделке, которая удовлетворяет нашему основному критерию эффективности бизнеса — 30% доходности от инвестиции», — заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Он подчеркнул, что главной задачей объединения банков является рост бизнеса при сохранении высоких стандартов сервиса для клиентов.

«В результате сделки мы получим экономию затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитного портфеля и привлечение портфеля депозитов, что положительно скажется на общих результатах Совкомбанка», — отметил Гусев.