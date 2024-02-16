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Журналисты провели расследование рыбного промысла в Северном бассейне

В России продолжается передел рынка добычи рыбы и морепродуктов

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Передел рынка добычи рыбы и морепродуктов, стартовавший в России в 2000-х годах, практически завершен, но борьба за захват оставшихся небольших рыбопромысловых компаний продолжается, свидетельствует расследование «Ленты.ру».

Один из таких примеров — покупка 57% акций «РПФ «Вариант» бизнесменом Маратом Исхаковым. По данным СМИ, предприниматель аффилирован с рыболовецкой компанией «РК Вирма», которая четыре года назад также планировала покупку «Варианта», но в итоге сделка не состоялась.

«По данным ЕГРЮЛ, 98% «Вирмы» принадлежит сенатору от Республики Карелия Игорю Зубареву, остальное — у его структуры «Согласие»», — рассказывал «Коммерсантъ».

Остальные 43% «Варианта» в январе-феврале 2020 года также выкупил Марат Исхаков. Однако как следует из материалов последовавших за сделкой арбитражных дел, инициированными владельцами этих 43% акций, их принудили к продаже своих долей на невыгодных условиях.

Как сообщает издание, Марат Исхаков подал иски против бывшего владельца компании, которому к тому же закрыли доступ не только к документации «РПФ «Вариант», но и лишили документации и имущества принадлежащих ему компаний. Это не позволило ему продолжать ведение бизнеса и аргументированно защищать свои интересы в суде. Миноритарные акционеры «Варианта» при этом считают, что Исхаков ввел их в заблуждение, убедив продать акции компании по заниженной цене.

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