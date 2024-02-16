Гутерриш заметил несправедливость международной финансовой системы

Архитектура существующей финансовой системы, которая была сформирована около 80 лет назад, имеет устаревший характер и представляет угрозу для всеобщего благополучия. Об этом в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чьи слова передает ТАСС.

«Мы <...> стоим перед распределением куска пирога в мировой экономике», — утверждает генсек Всемирной организации.

Он подчеркнул, что нынешняя финансовая архитектура не соответствует современным вызовам.

«Это увеличивает риски для мировой безопасности и процветания», — дополнил Гутерриш.

Генсек также подчеркнул, что текущая финансовая система не оказала должной поддержки наиболее уязвимым странам, которые продолжают страдать от последствий пандемии коронавируса. Он выразил необходимость пересмотра международной финансовой архитектуры с целью адаптации к современной мировой экономике и создания истинной международной сети безопасности, особенно для развивающихся стран, которые зачастую утопают в долгах.

В августе Гутерриш сообщил о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.

Ранее Гутерриш заявил, что нынешний раскол в Совете Безопасности ООН является худшим за всю историю.