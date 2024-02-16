Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Гутерриш заметил несправедливость международной финансовой системы

Генсек ООН Гутерриш заявил об устарелости мировой финансовой системы

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Архитектура существующей финансовой системы, которая была сформирована около 80 лет назад, имеет устаревший характер и представляет угрозу для всеобщего благополучия. Об этом в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чьи слова передает ТАСС.

«Мы <...> стоим перед распределением куска пирога в мировой экономике», — утверждает генсек Всемирной организации.

Он подчеркнул, что нынешняя финансовая архитектура не соответствует современным вызовам.

«Это увеличивает риски для мировой безопасности и процветания», — дополнил Гутерриш.

Генсек также подчеркнул, что текущая финансовая система не оказала должной поддержки наиболее уязвимым странам, которые продолжают страдать от последствий пандемии коронавируса. Он выразил необходимость пересмотра международной финансовой архитектуры с целью адаптации к современной мировой экономике и создания истинной международной сети безопасности, особенно для развивающихся стран, которые зачастую утопают в долгах.

В августе Гутерриш сообщил о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.

Ранее Гутерриш заявил, что нынешний раскол в Совете Безопасности ООН является худшим за всю историю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами