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Группа «Аэрофлот» завершила страховое урегулирование еще по семи самолетам

«Аэрофлот» завершил урегулирование с лизингодателями по семи самолетам

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Группа «Аэрофлот» за последний месяц завершила процесс урегулирования с двумя группами лизингодателей в отношении семи воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что лизингодатели прекратили свои требования в отношении воздушных судов по страховым полисам, которые были выданы российскими страховыми компаниями, а также по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот».

Отмечается, что соглашения по сделками заключили в конце 2023 года, в 2024-м было осуществлено завершение технических этапов. Право собственности перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила суммы урегулирования.

До этого стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» завершила страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением.

В декабре 2023 года авиакомпания S7 сообщила о завершении урегулирования по 45 самолетам с зарубежным лизингодателем.

Ранее сообщалось, что S7 собирается сократить полеты по ряду направлений.

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