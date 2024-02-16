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В ЦБ рассказали, когда может произойти снижение ключевой ставки

Набиуллина: снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года

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Банк России/YouTube

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, однако снижать ее регулятор планирует постепенно. Первое снижение может произойти во второй половине 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Она подчеркнула, что в ЦБ обсуждали, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений по этому вопросу был достаточно широким. Большинство в Центральном банке считает, что подобное произойдет во второй половине этого года, подчеркнула Набиуллина.

До этого директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что ключевая ставка Банка России в 2024 году будет снижаться и к концу года может составить 12%.

16 февраля Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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