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В России заявили о возросшей популярности криптовалюты у граждан

Экономист Коган: популярность криптовалюты у россиян выросла

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Dado Ruvic/Reuters

В России выросла популярность криптовалюты, «определенный процент» граждан пользуется ей регулярно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор Высшей школы экономики, экономист Евгений Коган.

«Если мы берем все население страны, я думаю, что в том, что такое блокчейн, хорошо, если разбирается 2-3% населения. Пользуются криптой, наверное, 0,5% населения, что, в общем, не так и мало. В целом еще пока крипта в нашу жизнь не зашла массово, и россияне многие относятся с подозрением, тем более видят, сколько много там и мошенничества и так далее. Но для определенного процента населения — да, крипта стала частью жизни», — отметил экономист.

Коган добавил, что криптовалюту россияне используют как механизм расчетов не за товары и услуги, а за какие-либо вещи.

Накануне зампред ЦБ Ольга Полякова говорила, что Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа на территории России. При этом, по ее словам, Центробанк считает, что инвестирование в криптовалюту возможно. Однако сами инвесторы должны адекватно оценивать риски, добавила она.

Ранее Центробанк призвали объяснить россиянам принципы работы с криптовалютой.

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