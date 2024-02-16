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Генпрокуратура собралась изъять Климовский патронный завод в госсобственность

РБК: Генпрокуратура подготовит иск об изъятии Климовского патронного завода

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Генпрокуратура РФ подготовит иск об изъятии Климовского патронного завода в госсобственность. Об этом сообщили источники РБК.

Завод занимается выпуском боеприпасов и оружия. Предприятие находится в городе Подольске (микрорайоне Климовске) Московской области.

По информации источника, иск готовят на фоне возобновления ряда уголовных дел в отношении некоторых предпринимателей. Он добавил, что сейчас началась процедура изъятия акций завода у семьи бизнесмена Бориса Краснова.

Документ должен быть направлен в суд в ближайшее время, заключил источник.

9 января губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что решением президента РФ Владимира Путина завод будет национализирован и процесс уже запущен. Причиной стала авария на котельной, находящейся на территории предприятия, в результате которой 4 января в микрорайоне Климовске без отопления остались 173 многоквартирных дома

Тогда же сообщалось, что госкорпорация «Ростех» готова взять под контроль частный Климовский патронный завод. В корпорации добавили, что соответствующее обращение в адрес главы государства уже готовится. По словам представителей госкорпорации, это обеспечит выполнение производственных задач и социальных обязательств завода, а также поможет в целом навести порядок на предприятии.

Ранее стало известно, что правительство РФ не планирует передавать объекты ЖКХ в госсобственность.

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