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Устранение незаконной торговли табаком принесет странам миллиарды

ВОЗ: устранение незаконной торговли табаком принесет странам $47,4 млрд в год

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GeFy/Wikimedia

Борьба с незаконной торговлей табачными изделиями может принести государствам дополнительные налоговые поступления в размере $47,4 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным этой организации, на текущий момент незаконная торговля составляет 11% мирового рынка табака.

На третьей сессии Совещания сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, прошедшей в Панаме с 12 по 14 февраля, были приняты решительные меры по борьбе с этим явлением. Участники сессии обсудили важные вопросы, связанные с реализацией Протокола и финансированием программ здравоохранения. По оценкам ВОЗ, ликвидация незаконной торговли позволит привлечь глобальные налоговые поступления в размере $47,4 млрд ежегодно.

В рамках сессии была принята Панамская декларация, в которой призывается правительствам приумножить усилия по пресечению незаконной торговли табаком и не поддаваться давлению табачной промышленности. Руководитель секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака отметила важные решения, принятые на сессии, направленные на улучшение систем отслеживания табачных изделий и проведение научных исследований в этой области.

Протокол, который вступил в силу в 2018 году, направлен на полное устранение незаконной торговли табачными изделиями путем совместных усилий стран. Россия пока не присоединилась к этому документу.

До этого в Минздраве отреагировали на идею продавать табак и алкоголь по биометрии.

Ранее ботаники превратили табак в фабрику по производству феромонов моли.

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