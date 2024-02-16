Банк России на ближайшем заседании может оставить ключевую ставку 16%

Аналитики ожидают от Банка России первой за восемь месяцев паузы по росту ключевой ставки, которая в данный момент находится на отметке в 16%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В ЦБ причиной повышение ставки называют борьбу с ускоряющейся инфляцией. С июля Банк России регулярно повышал ставку, сначала на 1%, а затем, с августа, сразу на 3,5%. Осенью ключевая ставка также была повышена на 3%, а в последний раз в декабре — еще на 1%.

«Наш базовый прогноз — ЦБ сохранит ставку на уровне 16%. Мы видим первые признаки стабилизации инфляции. Второй месяц подряд годовые темпы инфляции равны 7,4%. Цены перестали расти, появились первые признаки замедления роста», — заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Его коллеги утверждают, что ЦБ займет выжидательную позицию по вопросу изменения ключевой ставки.

До этого экс-зампред ЦБ дал прогноз по ключевой ставке.

Ранее восемь банковских аналитиков и экономист предрекли «Газете.Ru» сохранение ключевой ставки 16 февраля.