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Киберэксперт рассказал, сколько мошенники украли у россиян на 14 февраля

F.A.C.C.T: у россиян украли 2,3 млн рублей по схеме фейковых свиданий 14 февраля

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Shutterstock

С 12 по 14 февраля 2024 года мошенники из пяти группировок украли у россиян 2,3 млн рублей по схеме Fake Date (фейковое свидание), что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Суть схемы в том, что мошенники под видом привлекательной девушки знакомятся с жертвой в соцсетях или на сервисах знакомств, и перед «встречей» скидывают фейковый сайт, где просят оплатить «билеты» на стендап (от 2090 до 5490 рублей), в кино (от 2490 до 9900 рублей) или театр. Иногда скидывают ссылку не на сайт, а на приложение со спрятанным в нем шпионским программным обеспечением, которое перехватывает вводимые данные банковской карты и входящие смс-коды (последнее время модернизированная схема не использовалась).

«Праздники 14 февраля, 23 февраля и 8 Марта — это повод для киберпреступников заработать на человеческих слабостях. Чтобы не стать жертвой в интернете, нельзя оплачивать покупки на незнакомых сайтах, переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные, нужно приобретать билеты самостоятельно и только на проверенных ресурсах. Тщательно проверять доменное имя ресурса», — сказал эксперт.

Если доменное имя сайта отличается от оригинального или просто кажется подозрительным — не стоит ничего покупать или заказывать.

«Включите двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где есть такая возможность. Не разглашайте своих персональных данных или реквизитов банковской карты», — заключил Егоров.

До этого мошенники усовершенствовали схему фейковых свиданий для кражи денег у россиян.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что мошенники украли у клиентов банков РФ в 2023 году рекордные 15,8 млрд рублей.

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