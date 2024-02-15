В Швейцарии проверяют соблюдение санкций против РФ

Власти Швейцарии ведут расследования возможных нарушений санкций, введенных против России. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

В ведомстве отказались предоставить подробности, сославшись на секретность расследований. Прокуратура находится в тесном контакте с Госсекретариатом экономики, отвечающим за соблюдение санкций, а также с другими структурами.

«В настоящее время проводятся различные расследования, о которых не может быть предоставлено никакой дополнительной информации», — подчеркнули в Федеральной прокуратуре.

В прокуратуре пояснили, что введение и контроль санкций — прерогатива Госсекретариата экономики. Однако если речь идет о значимом нарушении закона, прокуратура может потребовать возбуждения уголовного дела и конфискации имущества. Только в таком случае прокуратура может инициировать расследование и принять решение о конфискации имущества фигурантов дела.

До этого стало известно, что узбекские банки получат право отказывать в счетах клиентам под санкциями.

Ранее страны ЕС столкнулись с критикой за несоблюдение санкций против РФ.