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В Бельгии раскритиковали предложение G7 по замороженным активам РФ

В Euroclear назвали прямой конфискацией предложение G7 отдать активы РФ Украине

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Shutterstock

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри раскритиковала предложение «Большой семерки» (G7) пустить замороженные активы РФ на восстановление Украины, назвав это «непрямой конфискацией». Своим мнением она поделилась в интервью газете Financial Times.

«Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, которое может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация», — сказала гендиректор депозитария.

В Euroclear заморожено около €191 млрд российских активов.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза и «Большой семерки» обсуждают возможность применения заблокированных российских активов на сумму более $250 млрд под видом залога для финансирования восстановления Украины.

12 февраля директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников говорил о понимании Москвой, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго.

Накануне Нового года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассмотрит конфискацию ее денежных активов со стороны Евросоюза как акт торговой войны.

Ранее сообщалось, сколько Euroclear заработала на замороженных активах России в 2023 году.

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