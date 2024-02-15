Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Минэкономразвития поддержало экспортеров снятием 30 барьеров в этом году

Минэкономразвития в 2023 году сняло более 30 барьеров для российских экспортеров

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Минэкономразвития России в 2023 году сняло более 30 барьеров, мешавших работе отечественных экспортеров на новых рынках. Об этом на бизнес-завтраке «Конкуренция в меняющемся мире и новая логистика: решения российских компаний» рассказала директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, за последние два года меры поддержки экспортеров адаптировали под новые реалии — теперь российский экспорт активнее идет на Восток. «Иногда это требует чуть больше финансов, упрощения клиентского пути для экспортеров, — отметила Щур-Труханович. — Наша задача — расширять присутствие на внешних рынках, смотреть на Африку как на перспективный рынок, усиливать позиции на азиатских рынках и Ближнем Востоке».

Чиновница добавила, что меры поддержки экспортеров должны включать новые опции для быстрой и выгодной доставки товаров. По ее словам, российское присутствие на новых рынках усиливается за счет создания торговых домов и распределительных центров.

В качестве конкретной меры поддержки Щур-Труханович привела помощь экспортерам в процессе омологации — подготовки продукта для сертификации на новом рынке. «В 2023 году мы устранили порядка 30 барьеров в разных странах, — сказала она. — Используем самые разные способы: от многосторонних переговоров до судебных процедур».

«Нужно делать дорогу чуть попрямее, а иногда — чуть покривее, чтобы обойти санкции», — добавила директор департамента.

До этого стало известно, что доля рубля в торговле Турции достигла трехлетнего максимума.

Ранее в России сократился грузооборот морских портов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами