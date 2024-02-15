Минэкономразвития поддержало экспортеров снятием 30 барьеров в этом году

Минэкономразвития России в 2023 году сняло более 30 барьеров, мешавших работе отечественных экспортеров на новых рынках. Об этом на бизнес-завтраке «Конкуренция в меняющемся мире и новая логистика: решения российских компаний» рассказала директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, за последние два года меры поддержки экспортеров адаптировали под новые реалии — теперь российский экспорт активнее идет на Восток. «Иногда это требует чуть больше финансов, упрощения клиентского пути для экспортеров, — отметила Щур-Труханович. — Наша задача — расширять присутствие на внешних рынках, смотреть на Африку как на перспективный рынок, усиливать позиции на азиатских рынках и Ближнем Востоке».

Чиновница добавила, что меры поддержки экспортеров должны включать новые опции для быстрой и выгодной доставки товаров. По ее словам, российское присутствие на новых рынках усиливается за счет создания торговых домов и распределительных центров.

В качестве конкретной меры поддержки Щур-Труханович привела помощь экспортерам в процессе омологации — подготовки продукта для сертификации на новом рынке. «В 2023 году мы устранили порядка 30 барьеров в разных странах, — сказала она. — Используем самые разные способы: от многосторонних переговоров до судебных процедур».

«Нужно делать дорогу чуть попрямее, а иногда — чуть покривее, чтобы обойти санкции», — добавила директор департамента.

До этого стало известно, что доля рубля в торговле Турции достигла трехлетнего максимума.

Ранее в России сократился грузооборот морских портов.