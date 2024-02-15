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Страховые компании Сбера внедрили решения на основе искусственного интеллекта

Страховые «дочки» Сбера сократили сроки урегулирования убытков

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Shutterstock/FOTODOM

Дочерние компании Сбера — СберСтрахование и СберСтрахование жизни — в 2023 году выплатили клиентам 190 млрд рублей по страховым случаям в 2023 году. Это на 23% больше, чем в 2022 году. При этом сроки урегулирования убытков сократились в несколько раз. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на пресс-конференции, посвященной итогам работы страхового бизнеса банка в 2023 году.

Топ-менеджер компании отметил, что страховые компании Сбера радикально оптимизировали внутренние процессы, внедрили ряд решений на основе искусственного интеллекта, а также настроили взаимодействие с государственными органами и порталом госуслуг.

«В результате СберСтрахование жизни производит выплаты своим клиентам за 5 календарных дней. Раньше период от подачи заявления до получения выплаты составлял в среднем 30 календарных дней. Цель-2026 — довести его до 5 минут», — сообщил Руслан Вестеровский.

Также он уточнил, что клиенты программы по защите средств на счетах и картах от СберСтрахования получают выплату за 30 минут. Раньше этот срок составлял 6 дней. Срок урегулирования по программам страхования от несчастных случаев сократился вдвое — с 6 до 3 дней в среднем.

Урегулирование убытков по ОСАГО в СберСтраховании теперь занимает 6 дней вместо 8 благодаря системе автораспознавания европротокола и упрощенной процедуре урегулирования страховых случаев.

По его словам, «зеленый коридор» запускается, если происшествие соответствует определенным критериям. Сейчас по этой схеме в СберСтраховании проходит 60% от всех заявлений по ОСАГО.

«СберСтрахование планомерно упрощает и подачу заявлений о страховом случае. Сегодня 56% всех обращений частные клиенты СберСтрахования оформляют в одноименном мобильном приложении. А СберСтрахование жизни добавила возможность сообщать о страховом случае на сайте компании. Онлайн-помощник позволяет подать заявление на выплату за считаные минуты», — заключил Руслан Вестеровский.

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