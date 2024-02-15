Маркетплейс Сбера по ОСАГО интегрировался с порталом госуслуг

Маркетплейс ОСАГО от Сбера и портал «Госуслуги» стали напрямую обмениваться данными, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В компании уточнили, что в анкете на маркетплейсе клиенту достаточно указать номер автомобиля, а информация о водительском удостоверении и стаже подгрузится из портала госуслуг автоматически. Это ускоряет процесс покупки полиса.

Для расчета также понадобится СТС или ПТС (ЭПТС) и паспорт.

Также Сбер запустил функцию, которая предоставляет возможность менять лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Для этого достаточно проставить галочки напротив нужных людей. Их данные отобразятся в сервисе если они были ранее вписаны в страховку. После этого будет рассчитана стоимость ОСАГО. Если цена не устроит клиента, можно поменять свой выбор.

На маркетплейсе представлено 17 страховых компаний. Посетители могут сравнить предложения и выбрать подходящее предложение.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, в 2023 году посетители маркетплейса Сбера оформили 850 тыс. полисов ОСАГО. Это на 30% больше, чем в 2022 году. Совокупная страховая премия по заключенным договорам составила 5,6 млрд рублей.

«Наши клиенты оформили онлайн 76% полисов ОСАГО и только 24% — в отделениях Сбера. Нам важно сделать сервис максимально удобным и выгодным, поэтому мы интегрировали его с госуслугами, чтобы ускорить заполнение форм», — сказал Руслан Вестеровский.

Он добавил, что в ближайшее время объем данных, которые будут доступны для автозаполнения на основе информации на госуслугах увеличится, в частности, станет доступен СТС.