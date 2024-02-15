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Дума даст ЦБ право ограничивать выдачу ипотек банками

ЦБ может получит право ограничивать банкам выдачу ипотеки с июля 2024 года

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет ЦБ право ограничивать выдачу ипотечных кредитов банками. Соответствующие поправки в закон «О Центральном банке» внесла группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. Об этом свидетельствуют данные голосования, размещенные на сайте Думы.

Согласно законопроекту, ЦБ сможет устанавливать лимиты на долю выдаваемых банками ипотечных кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. Новые полномочия регулятор получит с 1 июля 2024 года.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит снизить риски накопления проблемной задолженности по ипотеке. В настоящее время лимиты выдачи кредитов уже распространяются на потребительские займы, но не затрагивают ипотеку.

До этого ЦБ констатировал, что доля кредитов с высоким уровнем долговой нагрузки в портфелях банков пока остается выше 30%. Ожидается, что новые меры позволят снизить этот показатель до 20% к концу 2024 года.

Ранее в ЦБ рассказали о снижении числа просрочек по ипотеке.

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