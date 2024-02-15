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Милей заявил, что долларизация в Аргентине почти завершена

Милей заявил, что Аргентина находится в шаге от долларизации

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Agustin Marcarian/Reuters

Аргентина находится в шаге от долларизации. Об этом рассказал президент латиноамериканской страны Хавьер Милей, слова которого передает La Nacion.

«Мы покрыли 87,5% денежной базы. Если считать по рыночному курсу, то мы находимся в шаге от долларизации», — заявил Милей.

15 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС остается в силе, несмотря на отказ Буэнос-Айреса стать членом объединения.

В этот же день стало известно, что инфляция в Аргентине за 12 месяцев достигла 254,2%.

До этого российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Усман Нурмагомедов раскритиковал президента Аргентины Хавьера Милея, который заявил о необходимости снести мечеть Аль-Акса, расположенную в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что Иран присоединится к дедолларизации в БРИКС с 2024 года.

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