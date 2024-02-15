Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали старение покупателей недвижимости

Доля молодых клиентов на рынке недвижимости снизилась на 10% за 10 лет

close
100%
Depositphotos

России выяснили, что с 2014 по 2024 год доля клиентов покупающих недвижимость в возрасте 25-34 лет сократилась на 10%, а доля клиентов в возрасте 35-44 года выросла на 6%. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра компании «Жилфонд», копия есть у «Газеты.Ru».

По данным исследования, в 2014 году основная доля сделок с недвижимостью (29%) приходилась на покупателей от 25 до 34 лет. Это молодые люди, которые впервые приобретают свое жилье. К февралю 2024 года их доля снизилась до 19%.

В то же время доля покупателей от 35 до 44 лет за 10 лет выросла с 25% до 31%. Это люди, которые улучшают жилищные условия или покупают вторую квартиру, отмечают в агентстве.

Как отмечает директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский, постепенное увеличение возраста клиентов агентства недвижимости прежде всего коррелирует с общей демографической ситуацией в стране, и на нынешний портрет и предпочтения покупателя влияет последствия «демографической ямы» 2000-х. По данным Росстата на 1 января 2023 года, население России в возрасте 25-34 года составляло 18,5 млн — это на 20% меньше, чем 10 лет назад. При этом численность населения в возрасте 35-44 лет за аналогичный период увеличилась на 21%.

«По нашим прогнозам, спустя ещё 10 лет категория будущих 25-34 летних снова сократится примерно на 19-20% относительно 2023 года, а категория будущих 35-44 летних — на 23%», — сказал Чернокульский.

Однако рынок недвижимости всегда подстраивается под интересы поколений, в будущем вряд ли стоит ждать резкого падения спроса — он перераспределится на другие категории покупателей и другие виды недвижимости, резюмирует Чернокульский.

В качестве примера эксперт приводит, что в России наметился рост интереса к загородной недвижимости, что является не только мировым трендом и последствием увеличения среднего возраста аудитории покупателей.

«На сделки с загородной недвижимостью в структуре сделок сегодня приходится более 10% от общего количества, и эта доля совершенно точно будет расти», — подытожил эксперт.

До этого риелтор рассказала о новом жилищном тренде в Подмосковье.

Ранее выдача ипотеки на ИЖС выросла в 4 раза за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами