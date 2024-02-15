В России зафиксировали старение покупателей недвижимости

России выяснили, что с 2014 по 2024 год доля клиентов покупающих недвижимость в возрасте 25-34 лет сократилась на 10%, а доля клиентов в возрасте 35-44 года выросла на 6%. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра компании «Жилфонд», копия есть у «Газеты.Ru».

По данным исследования, в 2014 году основная доля сделок с недвижимостью (29%) приходилась на покупателей от 25 до 34 лет. Это молодые люди, которые впервые приобретают свое жилье. К февралю 2024 года их доля снизилась до 19%.

В то же время доля покупателей от 35 до 44 лет за 10 лет выросла с 25% до 31%. Это люди, которые улучшают жилищные условия или покупают вторую квартиру, отмечают в агентстве.

Как отмечает директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский, постепенное увеличение возраста клиентов агентства недвижимости прежде всего коррелирует с общей демографической ситуацией в стране, и на нынешний портрет и предпочтения покупателя влияет последствия «демографической ямы» 2000-х. По данным Росстата на 1 января 2023 года, население России в возрасте 25-34 года составляло 18,5 млн — это на 20% меньше, чем 10 лет назад. При этом численность населения в возрасте 35-44 лет за аналогичный период увеличилась на 21%.

«По нашим прогнозам, спустя ещё 10 лет категория будущих 25-34 летних снова сократится примерно на 19-20% относительно 2023 года, а категория будущих 35-44 летних — на 23%», — сказал Чернокульский.

Однако рынок недвижимости всегда подстраивается под интересы поколений, в будущем вряд ли стоит ждать резкого падения спроса — он перераспределится на другие категории покупателей и другие виды недвижимости, резюмирует Чернокульский.

В качестве примера эксперт приводит, что в России наметился рост интереса к загородной недвижимости, что является не только мировым трендом и последствием увеличения среднего возраста аудитории покупателей.

«На сделки с загородной недвижимостью в структуре сделок сегодня приходится более 10% от общего количества, и эта доля совершенно точно будет расти», — подытожил эксперт.

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