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Стало известно, как ограничения на импорт бананов в РФ сказались на Эквадоре

Эквадор вынужден искать новые рынки сбыта бананов из-за ограничений России

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Siphiwe Sibeko/Reuters

Эквадорские поставщики бананов вынуждены искать новых покупателей после того, как Россия ввела ограничения на поставки этого товара, рассказала глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия. Ее слова приводит ТАСС.

«Это новый вызов для эквадорских производителей и экспортеров бананов. Приходится проявлять творческий подход», — заявила министр.

Задача заключается в том, чтобы бананы не остались в стране и были проданы по справедливой цене, отметила Гарсия.

Ограничения Россельхознадзора коснулись лишь пяти компаний, напомнила министр. Речи об ответных мерах со стороны РФ в отношении Эквадора не идет, подчеркнула она.

С 5 февраля Россия ограничила поставки эквадорских бананов из-за обнаружения в плодах мухи-горбатки. С 9 февраля также начал действовать запрет на ввоз в РФ выращенных в Эквадоре гвоздик.

Ранее стало известно, какая страна сможет заменить Эквадор в поставках бананов в РФ.

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