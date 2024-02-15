СБ Украины заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру и бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, СБУ задержала украинских топ-менеджеров компаний предпринимателя, которые якобы поставляли в Россию сырье для производства ракетных комплексов «Искандер». В частности, речь идет о руде.

«На основании собранных доказательств» бизнесмен был заочно уведомлен украинской службой о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Названия статей не указаны.

10 января украинское министерство юстиции направило иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о санкционном взыскании активов Дерипаски в казну Украины.

А в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, подтверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Дерипаски, экс-президента Украины Виктора Януковича, украинского предпринимателя Сергея Курченко и бывшего министра обороны Павла Лебедева.

Ранее Дерипаска напомнил о законе «око за око» на фоне обсуждений судьбы замороженных активов РФ.