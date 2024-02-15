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Россия нашла нового поставщика какао-бобов

Россия в 2023 году начала покупать какао-бобы у Турции

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Shutterstock

Россия в 2023 году начала импортировать какао-бобы из Турции. Объем поставок превысил 600 тонн. Сумма покупки составила порядка $1,8 млн. Об этом свидетельствуют данные турецкой статслужбы.

Основным поставщиком какао-бобов в РФ остается Эстония. По итогам прошлого года в Россию по этому направлению поступило 7 тыс. тонн товара на $24 млн. Лидирующие позиции по объемам импорта шоколадного сырья в Россию также занимают Кот-д'Ивуар и Эквадор.

Кроме того, РФ продолжает закупать какао-бобы у Бельгии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши, Колумбии и Перу.

На прошлой неделе стоимость какао-бобов на бирже установила новый исторический рекорд. Цена на торгах поднималась до $5,6 тыс. за тонну.

Какао-бобы стремительно дорожают на фоне глобального дефицита. По прогнозам аналитиков Международной организации по какао (МОКК), ситуация не улучшится и в 2024 году.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать роста цен на шоколад.

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