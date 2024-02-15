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Москва не отзывывала приглашение Аргентине вступить в БРИКС

Замминистра Рябков: приглашение Аргентины в БРИКС остается в силе

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Росконгресс

Приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС остается в силе, несмотря на отказ Буэнос-Айреса стать членом объединения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции Делового совета и Женского делового альянса БРИКС, передает «Российская газета».

По его словам, решение Аргентины Москва воспринимает как следствие смены приоритетов после смены власти в республике. Никто в БРИКС это не драматизирует, отметил дипломат.

Аргентина могла бы стать страной-партнером БРИКС, это направление только зарождается. К саммиту в Казани в этом году предстоит выработать общее видение того, что объединение может предложить заинтересованным странам, добавил Рябков.

По его словам, для Москвы ключевым критерием членства в БРИКС является неучастие в односторонних санкциях против России. Об этом надо помнить всем, кто проявляет интерес к объединению.

До этого посол РФ в США оценил расчеты в нацвалютах в рамках БРИКС. Анатолий Антонов считает, что чем чаще в торговле будут применяться юани, рубли, рупии, дирхамы или другие нацвалюты, тем быстрее будет совершенствоваться необходимая независимая инфраструктура расчетов.

Ранее Лавров оценил перспективу создания единой валюты в рамках БРИКС.

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