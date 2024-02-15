Центробанк призвали объяснить россиянам принципы работы с криптовалютой

Центробанк смягчил позицию по поводу криптовалют, однако теперь должен объяснить россиянам, как с ними работать, считает криптовалютный тренер, трейдер и майнер Евгений Каминский. По его мнению, в ближайшие несколько лет для регулятора рынок криптовалюты может оказаться выгодным с точки зрения налогообложения, однако до этого момента жители должны в полной мере освоить его инструменты.

«Никакой просветительской деятельности по этой теме не ведется силами государства. Вся просветительская деятельность по криптовалюте — на плечах экспертов. Очень много в эту сферу приходит мошенников, которые разводят граждан», — сказал Каминский в беседе с телеканалом «360».

После выступления ЦБ по поводу возможности инвестировать в крипту, регулятор должен помочь в этом людям, убежден эксперт. По его мнению, это выгодно государству в плане взимания налогов.

«Думаю, что все к этому придет, потому что сейчас это такая большая серая финансовая зона для государства. Фактически — вторая экономика, которую государство очень выборочно контролирует», — убежден трейдер.

Начинающим инвесторам трейдер порекомендовал зарегистрировать на бирже, отметив, что это большой набор инструментов, который позволяет по-разному научиться работать с криптовалютой.

«Биржа надежнее. Биржа пять-семь лет существует. Это безопасно, с вашими деньгами в случае непредвиденных обстоятельств ничего не случится. Ну и это удобно», — добавил эксперт.

Не стоит хранить на бирже кошельки лишь в случае, если речь идет о больших суммах, считает Каминский. Он предупредил, что самая частая уловка мошенников – обещание больших процентов в кратчайшие сроки, подчеркнув, что на крипторынке никто не может давать конкретных обещаний.

Напомним, Центробанк назвал возможным инвестирование в криптовалюту, но призвал россиян адекватно оценивать риски при инвестировании в криптовалюты, подчеркнув, что они не являются платежным средством на территории РФ.

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