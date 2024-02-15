Турция нацелилась расширить экспорт цветов в Россию

В 2023 году экспорт декоративных растений из Турции в Россию превысил $5,6 млн . Турецкие производители намерены наращивать продажи и в текущем году, заявил зампред правления Союза производителей декоративных растений Турции Ахмет Дюндар, передает Anadolu.



По его словам, после выхода в марте 2022 года на российский рынок с высоким спросом, экспорт цветов в РФ вырос с $4,3 млн в 2022 году до $5,6 млн в 2023 году. Это направление стало важным для турецких экспортеров.

В России пользуются спросом гвоздики, розы и ландшафтные растения из Турции. В 2023 году производство декоративных цветов в Турции увеличилось, поэтому страна готова нарастить экспорт в РФ, подчеркнул Дюндар.

«Благодаря растущему спросу для турецкого сектора декоративных растений появился важный рынок. Нам необходимо увеличить объемы производства», — сказал Дюндар.

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