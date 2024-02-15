Экономика Британии скатилась в рецессию в конце прошлого года

Экономика Великобритании вошла в техническую рецессию в конце 2023 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на предварительные данные Национального статистического управления Великобритании.

ВВП страны сократился на 0,3% в последнем квартале прошлого года, показав второе подряд падение. Хотя официального определения рецессии не существует, два квартала отрицательного роста обычно считаются технической рецессией.

Спад наблюдался во всех секторах экономики: услуги снизились на 0,2%, производство — на 1%, строительство — на 1,3%. За весь 2023 год рост ВВП Великобритании оценивается всего в 0,1%, пишет издание.

Министр финансов Джереми Хант назвал высокую инфляцию главным препятствием для роста. ЦБ вынужден сохранять высокие ставки, сдерживая экономику.

Директор по инвестициям Quilter Investors Маркус Брукс считает, что рецессия будет «потенциально поверхностной и недолговечной, которая может не отражать истинное состояние экономики», которая должна испытать « приглушенное восстановление» в течение 2024 года.

До этого в Германии заявили, что рецессии в стране нет.

Ранее экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию.