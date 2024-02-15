Альфа-Банк начал прием заявок на премию в номинации «Цифровое лидерство»

Альфа-Банк объявил прием заявок в специальную номинацию за цифровые и финтех-достижения в премии в области управления персоналом «HR-бренд» от HeadHunter, сообщает пресс-служба банка. Подать заявки можно по 20 февраля.

Как уточнили организаторы, в номинацию может быть заявлен проект в области бренда работодателя, корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. При этом для его реализации должны были использоваться технологичные решения.

Отмечается, что эксперты банка оценят проекты и их влияние на бизнес, инновационность, а также социальную значимость и клиентский опыт. Победитель будет награжден в рамках церемонии премии «HR-бренд» от HeadHunter.

Напомним, номинация «Цифровое лидерство» была учреждена Альфа-Банком в 2023 году и стала ежегодной. Первым победителем номинации от Альфа-Банка была компания М.Видео-Эльдорадо за инициативу «Цифровая экосистема управления персоналом в рознице».