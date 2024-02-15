Новый игрок ворвался в тройку самых дорогих компаний США

Nvidia с рыночной капитализацией в $1,83 трлн обогнала компанию Alphabet по стоимости и вышла на третье место в списке самых дорогих публичных компаний США. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Третьего места ей удалось достичь благодаря буму спроса на чипы для технологий искусственного интеллекта, пишет Reuters.

За последние 12 месяцев акции Nvidia подорожали на 231% до исторических максимумов. Этого хватило, чтобы опередить по капитализации Amazon и вплотную приблизиться к лидерам — Microsoft и Apple.

В ближайшее время Nvidia опубликует финансовые результаты за 4-й квартал 2022 года. Аналитики прогнозируют рекордную прибыль на уровне $11,38 млрд, что в 4 раза превышает показатель годичной давности. Выручка может составить $20,37 млрд.

В январе компания анонсировала выпуск видеокарт для ПК с поддержкой нейросетей. Эта новость вызвала дополнительный рост котировок акций до новых исторических максимумов.

На торгах 14 февраля бумаги Nvidia продолжили дорожать, поднявшись на 2,42% до отметки $739 за акцию. По состоянию на 12:42 мск на американском премаркете бумаги торгуются на отметке $734,5. Аналитики считают, что ралли продолжится после публикации отчетности.

До этого холдинг миллиардера Баффета инвестировал в загадочный бизнес.

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