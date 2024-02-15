Минобороны опубликовало рассекреченную карту операции «Магистраль»

Министерство обороны РФ впервые опубликовало недавно деклассифицированную отчетную карту операции «Магистраль», проведенной 40-й армией во время Афганской войны для освобождения округа Хост. В этом документе содержатся подробные сведения о составе советских войск и группировок боевиков, а также о их вооружении и зонах действий, сообщает РИА Новости.

Карта представлена в рамках нового мультимедийного исторического проекта Минобороны РФ под названием «На дальних рубежах, с Родиной в сердце», который был запущен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Операция «Магистраль» была проведена совместно с правительственными силами Демократической Республики Афганистан с 23 ноября 1987 года по 10 января 1988 года с целью прорыва блокады округа Хост и предотвращения попыток мятежников захватить полный контроль над этим районом. Цели операции были достигнуты.

Согласно отметкам на документе, карта была деклассифицирована совсем недавно — 22 апреля 2022 года. Ее название: «Отчетная карта проведения боевых действий «Магистраль» в период с 17.11.87 г. по 29.01.88 г.»

На карте указаны боевые задачи, состав участвовавших в операции войск и список боевой техники, а также районы действий подразделений.

Из документа следует, что советским войскам противостояли 66 бандформирований с общим числом мятежников в 4420 человек. Их вооружение включало 55 пусковых установок для реактивных снарядов, 42 ПЗРК, 27 зенитных пулеметных установок, 84 миномета и 177 гранатометов РПГ.

Советская группировка состояла из 5634 человек, 21 машины РСЗО «Град», девяти «Ураганов», нескольких десятков орудий полевой артиллерии, 28 танков, около 300 БМП и БТР. Авиационная группировка, согласно карте операции «Магистраль», включала восемь истребителей МиГ-23, 16 истребителей-бомбардировщиков Су-17, восемь штурмовиков Су-25 и 35 транспортных и ударных вертолетов.

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