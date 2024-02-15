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«Авито Авто» выяснил, к каким профессиональным продавцам авто чаще обращаются россияне

Почти половина россиян выбирают проверенных продавцов при покупке авто

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Почти половина россиян при покупке авто делают выбор в пользу проверенных профессиональных продавцов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Авто» о предпочтениях россиян при покупке автомобилей с пробегом.

Эксперты платформы в рамках исследования опросили 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Так, 77% респондентов рассматривают покупку авто с пробегом. При этом 54% них склонны обратиться к профессиональным частным продавцам.

Согласно опросу, 45% автолюбителей среди готовых покупать авто с пробегом, предпочитают профессиональных продавцов, прошедших проверку онлайн-платформ.

Также исследование показало, что профессиональных продавцов при покупке авто больше предпочитают женщины (57%) и молодежь в возрастной группе 18-24 лет (66%). Остальные совершают сделку самостоятельно или через дилеров.

По мнению руководителя направления профессиональных продавцов в «Авито Авто» Сергея Хахулина, безопасность является одним из ключевых факторов в обелении рынка и драйвером для совершения сделок с автомобилями.

Хахулин подчеркнул, что профессиональным продавцам становится выгодно развивать хорошую репутацию, так как благодаря статусу «проверенный партнер» они получают в 3 раза больше звонков и просмотров объявлений. Также он отметил, что более 75% покупателей обращают внимание на отзывы о продавцах, а каждый второй покупатель следит за наличием статуса «проверенный партнер» у продавца.

Так, 45% респондентов считают, что сервисы для продажи и покупки авто повышают прозрачность сделок на рынке авто с пробегом в случае проверок и сертификации действия продавцов. Еще 38% видят решение в инструменте, позволяющем отличать надежных продавцов от ненадежных. И 17% респондентов хотели бы получать рекомендации проверенных профессиональных продавцов от сервиса для сделок с авто.

Кроме того, 32% респондентов отметили, что профессиональные продавцы обычно приводят машину в порядок перед продажей, а 27% ценят полезные советы и рекомендации профессионалов рынка. В то же время 23% респондентов отметили возможность для торга, а 20% высоко оценивают услуги по автоподбору.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили, какие трехлетние автомобили имеют лучшую остаточную стоимость в России.

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