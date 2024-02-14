В Росстате сообщили о снижении цен на яйца и мясо кур

В январе цены на яйца и мясо кур в России снизились на 1,8% по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

«Подешевели (в январе — Прим. ред.): куры охлажденные и мороженые (минус 2,5%), яйца куриные (минус 1,8%), крупа гречневая (минус 1,1%), свинина (минус 0,7%), окорочка куриные (минус 0,6%), сахар-песок, пшено, икра лососевых рыб отечественная (минус 0,5%), кофе (минус 0,3%), чай черный (минус 0,2%), сосиски, сардельки (минус 0,1%)», — сообщает Росстат.

Однако другие виды продуктов показали также некоторый рост: в первую очередь, масло — подсолнечное (0,18%) и сливочное (1,78%), а также крупа и бобовые — на 0,2%, макаронные изделия — на 0,27%, и молоко вместе с молочной продукцией на 0,75%.

Отмечается также сезонный рост стоимости овощей и фруктов. Огурцы подорожали на 20,1%, капуста — на 15,2%. Виноград стал дороже на 13,6%, а помидоры — на 10,6%. Тем временем, средняя стоимость моркови выросла на 9,1%, а свеклы и картофеля — на 8,8% и 8% соответственно.

До этого стало известно, что к Пасхе цены на яйца в России могут вырасти на 3-4% по сравнению с текущим уровнем.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о яичном кризисе в России.