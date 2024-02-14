Continental планирует массовые сокращения в автоподразделении

Немецкий производитель автокомпонентов Continental планирует сократить около 7150 рабочих мест в своем автомобильном подразделении. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цель — повысить конкурентоспособность бизнеса в условиях перехода к электромобилям. Сокращение затронет примерно 3,6% сотрудников компании в мире. Порядка 1750 позиций будет урезано в исследованиях и разработках, еще 5400 — в административных подразделениях. Около 40% увольнений коснутся работников в Германии, пишет издание

Continental также рассматривает возможность объединения ряда производственных площадок в Германии и других странах. К 2028 году компания планирует снизить расходы на R&D до 9% от продаж по сравнению с ожидаемыми 12% в этом году.

До этого стало известно, что корпорация Microsoft решила уволить почти 2000 сотрудников из игрового подразделения Xbox.Сокращения анонсировал глава Xbox Фила Спенсер, который рассказал, что в основном под увольнение попадут сотрудники Activision Blizzard.

Ранее IBM потребовала возвращения сотрудников в офисы.