Цены на жилье в России в 2024 году вырастут минимально

В России спрогнозировали минимальный рост цен на недвижимость по итогам 2024 года на фоне охлаждения спроса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на мнение аналитиков компании ДОМ.РФ.

В 2023 году цены на жилье выросли на 10%. Однако в текущем году ожидается замедление динамики из-за высоких ставок по ипотеке. Это окажет давление в первую очередь на рыночный сегмент кредитования, говориться в обзоре о развитии жилищной сферы Аналитического центра компании.

По словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, накопленный запас прочности позволит девелоперам пережить текущий период. В проектах на 2024 год распродано уже более половины квартир.

Продление «семейной ипотеки» поддержит спрос. Эксперты не исключают даже снижения цен на вторичное жилье, что повысит доступность покупки для населения.

В ДОМ.РФ рассчитывают на рост строительства частных домов с привлечением подрядчиков и использованием счетов эскроу. В 2023 году девелоперы получили 3,7 трлн рублей со счетов эскроу, а всего на них накоплено 5,8 трлн рублей.

Доля льготной ипотеки достигла 45% по количеству и 60% по сумме выданных кредитов. Было оформлено 773 тыс. ДДУ на новостройки — на 42% больше, чем в 2022 году.

До этого стало известно, что россияне оставили рекордное количество заявок на потребкредиты в январе.

Ранее москвичи нашли способ обойти ипотеку.