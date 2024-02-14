Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Цены на жилье в России в 2024 году вырастут минимально

ДОМ.РФ: цены на жилье в РФ по итогам 2024 года вырастут незначительно

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В России спрогнозировали минимальный рост цен на недвижимость по итогам 2024 года на фоне охлаждения спроса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на мнение аналитиков компании ДОМ.РФ.

В 2023 году цены на жилье выросли на 10%. Однако в текущем году ожидается замедление динамики из-за высоких ставок по ипотеке. Это окажет давление в первую очередь на рыночный сегмент кредитования, говориться в обзоре о развитии жилищной сферы Аналитического центра компании.

По словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, накопленный запас прочности позволит девелоперам пережить текущий период. В проектах на 2024 год распродано уже более половины квартир.

Продление «семейной ипотеки» поддержит спрос. Эксперты не исключают даже снижения цен на вторичное жилье, что повысит доступность покупки для населения.

В ДОМ.РФ рассчитывают на рост строительства частных домов с привлечением подрядчиков и использованием счетов эскроу. В 2023 году девелоперы получили 3,7 трлн рублей со счетов эскроу, а всего на них накоплено 5,8 трлн рублей.

Доля льготной ипотеки достигла 45% по количеству и 60% по сумме выданных кредитов. Было оформлено 773 тыс. ДДУ на новостройки — на 42% больше, чем в 2022 году.

До этого стало известно, что россияне оставили рекордное количество заявок на потребкредиты в январе.

Ранее москвичи нашли способ обойти ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами