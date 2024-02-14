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Топ-менеджеры в России все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

Количество топ-менеджеров, обманутых финансовыми мошенниками, выросло вдвое

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2023 году значительно выросло количество топ-менеджеров в России, пострадавших от действий телефонных мошенников. К таким выводам пришли специалисты маркетплейса «Выберу.ру». Исследование есть у «Газеты.Ru».

Аналитики проанализировали данные опроса 4000 россиян в возрасте от 21 до 65 лет. Согласно результатам, доля обманутых топ-менеджеров в 2023 году составила 12% от всех пострадавших, что в 2,4 раза больше показателя 2022 года (5%).

В целом 32% опрошенных в 2023 году признались, что перевели деньги мошенникам. Это на 11 п.п. выше аналогичного показателя прошлого года. Кроме того, выросла и средняя сумма хищения — с 56 тыс. рублей до 110 тыс. рублей.

63% пострадавших отметили, что перевели средства после звонков от имени «прокуратуры» и «Банка России» (87% случаев). В то же время доверие граждан к звонкам «из банка» снизилось в 3 раза — с 34% до 9%.

Согласно исследованию, изменился и типичный «портрет» жертвы мошенников. Если раньше это чаще были пенсионеры старше 55 лет, то в 2023 году жертвой становились люди 43-50 лет (74% случаев).
По мнению эксперта Анны Романенко, для борьбы с мошенничеством нужно повышать уровень киберграмотности населения, уделяя особое внимание регионам. Кроме того, она считает необходимым ужесточить ответственность за внутренний фрод (вид мошенничества в области информационных технологий включая несанкционированные и неправомерные действия — прим. «Газеты.Ru») в финансовых организациях.

До этого стало известно, что кибермошенники украли у клиентов российских банков рекордную сумму в 2023 году.

Ранее Сбер одновременно заблокировал 15 тыс. карт мошенников.

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