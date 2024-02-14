Украинские дальнобойщики собираются мстить польским коллегам

Украинские перевозчики анонсировали «зеркальную» акцию протеста на границе Польши в качестве ответа на действия польских дальнобойщиков. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«После подачи заявления о проведении акции ни одно из государственных учреждений, в которые обращались, не выразило никаких претензий и запретов. Кто хочет принять участие в акции, ждем завтра в 9:00 в поселке Старовойтов, улица Пограничников 6», — заявили представители украинских перевозчиков.

Речь идет о подготовке акции протеста со стороны украинской таможни возле контрольно-пропускного пункта (КПП) «Ягодин-Дорогуск».

До этого замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач обсудил с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем ситуацию на границе двух стран, где протестуют фермеры.

Однако, несмотря на проведенные переговоры, польская и украинская делегации не нашли компромисса по разблокировке границы.

Ранее в Польше извинились перед Украиной за рассыпанное зерно.