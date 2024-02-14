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Рост экономики одной из европейских стран за год замедлился в 43 раза

Рост ВВП Нидерландов в 2023 году замедлился в 43 раза

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Shutterstock

ВВП Нидерландов по итогам прошлого года вырос всего на 0,1% против 4,3% в 2022 году и 6,2% в 2021-м. Это самый низкий показатель роста экономики с 1975-го, за исключением шести лет, когда она падала. Об этом говорится в сообщении на сайте национальной статслужбы.

Стране удалось избежать спада ВВП за счет роста экономики в первом квартале, говорится в релизе. За период с января по март 2023 года показатель увеличился на 1,9%. На протяжении следующих трех кварталов значение, напротив, снижалось.

Накануне в Германии опровергли утверждения о рецессии. По словам руководителя аппарата канцлера Олафа Шольца Вольфганга Шмидта, в стране отсутствуют факторы, которые обычно сопровождают рецессию, например, безработица. Более того, политик спрогнозировал рост экономики ФРГ в 2024 году.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста российской экономики.

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