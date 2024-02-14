Доходы России от продажи товаров за границу резко сократились

Объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России по итогам 2023 года сократились на 23% в денежном выражении, до $146,3 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию, представленную вице-премьером РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Для сравнения: объем ННЭ в 2022 году составил $190,4 млрд, в 2021-м — $194,2 млрд.

Поставки на внешние рынки в настоящее время упали по объективным причинам, отметил Мантуров. Восстановление экспорта в Минпромторге связывают с переориентацией на Азию, Африку, Ближний восток и Латинскую Америку.

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) — поставка за рубеж товаров, которые были получены в результате переработки начальных материалов. При этом продукция не относится к топливно-энергетическому комплексу. Например, зерно, овощи, лекарства, удобрения, одежда и обувь.

Накануне сообщалось, что Россия стала чаще поставлять рыбу за рубеж.

Ранее стало известно, какая страна стала главным покупателем мяса птицы и говядины из РФ.