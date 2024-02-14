Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Доходы России от продажи товаров за границу резко сократились

Мантуров: объем несырьевого неэнергетического экспорта из России снизился на 23%

close
100%
Shutterstock

Объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России по итогам 2023 года сократились на 23% в денежном выражении, до $146,3 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию, представленную вице-премьером РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Для сравнения: объем ННЭ в 2022 году составил $190,4 млрд, в 2021-м — $194,2 млрд.

Поставки на внешние рынки в настоящее время упали по объективным причинам, отметил Мантуров. Восстановление экспорта в Минпромторге связывают с переориентацией на Азию, Африку, Ближний восток и Латинскую Америку.

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) — поставка за рубеж товаров, которые были получены в результате переработки начальных материалов. При этом продукция не относится к топливно-энергетическому комплексу. Например, зерно, овощи, лекарства, удобрения, одежда и обувь.

Накануне сообщалось, что Россия стала чаще поставлять рыбу за рубеж.

Ранее стало известно, какая страна стала главным покупателем мяса птицы и говядины из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами