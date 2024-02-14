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Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

Путин обсудит с Собяниным внедрение технологий ИИ в медицине

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудят вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в здравоохранении столицы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как рассказал Песков, большую часть рабочего дня 14 февраля президент посвятит технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии.

«Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что о деталях их обсуждения расскажут после встречи.

6 февраля Собянин сообщил о завершении строительства трех корпусов на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». По его словам, в технопарке создадут более тысячи рабочих мест, около 80% площадей уже сданы в аренду.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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