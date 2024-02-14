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ЦБ надеется на стабильную работу Мосбиржи

Первый зампред ЦБ Чистюхин прокомментировал инциденты на торгах Мосбиржи

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РИА «Новости»

В Банке России выразили надежду, что сбои в торгах на Московской бирже больше не будут повторяться. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

По словам Чистюхина, Мосбиржа является важнейшей финансовой инфраструктурой с очень сложной IT-составляющей.

«В таких системах периодически могут случаться технические сбои. Но биржа эффективно справляется с ними благодаря качественной инфраструктуре и персоналу», — отметил он.

Чистюхин подчеркнул, что ЦБ тщательно контролирует кибербезопасность Мосбиржи в рамках надзора, регулярно проводит необходимые тесты. Регулятор делает все, чтобы обеспечить бесперебойную работу торговой площадки.

За последние два дня на Мосбирже дважды приостанавливали торги на фондовом рынке из-за сбоев в работе IT-систем. Последний инцидент произошел сегодня 14 февраля и был устранен в течение часа.

В конце декабря стало известно, что Мосбиржа подготовила сценарий действий на случай остановки торгов долларом.

Ранее были названы последствия санкций США против Биржи СПБ для россиян.

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