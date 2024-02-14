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Россияне стали массово продавать жилье в Финляндии

«Фонтанка»: россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии

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Алексей Даничев/РИА Новости

Россияне массово продают жилье в Финляндии. Об этом пишет газета «Фонтанка.ру».

По информации издания, самым дешевым вариантом, выставленным на продажу на популярном сайте объявлений, является однокомнатная квартира площадью 31 квадратных метра в Иматре за 700 тысяч рублей. Двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра обойдется в 775 тысяч рублей. За дом площадью 84 «квадрата» просят 1,5 млн рублей. Дом расположен в 15 минутах езды от границы на участке 12 соток, в 300 метрах от дома располагается пляж.

«Можно оплатить в рублях, доступна дистанционная покупка», — значится в объявлении.

Отмечается, что в продаже есть даже целые архипелаги. К примеру, россиянин оценил пять островов на озере Саймаа в €1 млн.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что россияне купили четверть всех квартир и половину вилл на Пхукете в 2023 году.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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