Россияне стали меньше копить доллары и евро

Объем наличной иностранной валюты у российских домохозяйств на 1 января 2024 года составил 8,72 трлн рублей, или $97,24 млрд. Это следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ.

За январь-декабрь 2023 года такие сбережения граждан выросли в рублевом выражении, но в долларовом эквиваленте сократились на 0,4% до $97,2 млрд. Это произошло впервые с 2018 года, когда регулятор начал публиковать подобные данные.

Для сравнения, в кризисном 2022-м валютные запасы россиян подскочили на $12 млрд. А минимальный прирост в 2021-м составил $0,4 млрд.

Планомерное сжатие сбережений в валюте наблюдалось с апреля по сентябрь 2023-го на фоне девальвации рубля. За этот период валютная наличность сократилась почти на $2,5 млрд. В августе доллар поднялся выше ₽100, а евро — выше ₽110.

Однако в конце года ситуация изменилась – после укрепления рубля россияне активно скупали валюту. Так, в ноябре прирост составил $1,47 млрд, а в декабре – еще $0,55 млрд.

«Пока рано говорить, что в 2024 году тенденция на сжатие сбережений сохранится», – считает экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Она указывает на то что, доля в валюты в сбережениях россиян на конец 2023 года составляла 35%, что ниже пика того же года в 36% или исторического максимума в 38% в 2022 году, но все же выше среднего значения в 33%.

До этого стало известно, что больше половины россиян считают себя финансово неграмотными.

Ранее Россия поднялась в рейтинге по валютным резервам.