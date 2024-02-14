Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, к ним обратился гражданин с жалобой на рекламу организации «Work 5», которая предоставляет услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама появлялась в поисковой системе «Яндекс».

В ведомстве пояснили, что размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом.

В итоге ФАС возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении «Яндекса» и самого рекламодателя «Work 5». В случае установления нарушения организации будут привлечены к административной ответственности, заключили в службе.

До этого суд оштрафовал главу «Яндекса» за показ фильмов с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) без маркировки «18+». Представители гендиректора на судебном заседании выразили несогласие с выводами ведомства, так как, по их мнению, Роскомнадзор не доказал, что ленты с запрещенной информацией могли смотреть несовершеннолетние.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал ТНТ Music на 1 млн рублей из-за пропаганды ЛГБТ.