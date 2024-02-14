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Финансист назвал самый выгодный способ ведения семейного бюджета в России

Финансист Герасимов: лучше вести совместный, а не раздельный семейный бюджет

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Совместное ведение семейного бюджета вне зависимости от размера заработка супругов выгоднее для российских семей. Такой подход позволяет достичь полной финансовой прозрачности, легко контролировать доходы и расходы, считает финансовый советник Алексей Герасимов. При раздельном бюджете люди меньше доверяют друг другу, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Чтобы при ведении семейного бюджета важно учитывать доходы и расходы, отметил эксперт. Он посоветовал использовать мобильные приложения банков либо вести бумажный учет.

Также Герасимов советует разбивать расходы по категориям и планировать их на месяц вперед. Такой подход, по его мнению, позволяет оптимизировать траты от 10 до 30% и избегать импульсивных покупок. По итогам каждого месяца важно анализировать свои расходы.

«Важно в семейном бюджете и лично каждому человеку думать о том, как можно больше заработать, или откуда могут деньги прийти. Эти вещи я тоже рекомендую планировать. Кто-то вкладывает деньги, кто-то ищет какие-то подработки, но важно думать, как больше привлечь денег в свою семью», — отметил специалист.

Придерживаться совместного бюджета советуют и психологи. Так, по мнению психолога Сергея Ланга, это показывает сплоченность семьи и помогает организовать ответственность между супругами.

«Важно, чтобы муж и жена двигались в одном направлении. Планировали бюджет, создавали его и шли к уверенному своему будущему», — заключил он.

По мнению экспертов, учет доходов и расходов на регулярной основе позволяет экономить до 20% семейного бюджета. Они советуют выписывать свои основные траты — такие, как покупка продуктов, оплата транспорта и прочие.

Телеведущая Тина Канделаки ранее заявила о раздельном бюджете в семье.

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