ЦБ предложил ввести лимит на внесение наличных в банкомате

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с токенизированных карт и приложений. Ее слова приводит РИА Новости.

На этой неделе ЦБ сообщал, что кибермошенники похитили у клиентов российских банков в 2023 году рекордные 15,8 млрд рублей. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше по сравнению с 2022 годом.

Ранее потерявший деньги из-за мошенников россиянин отсудил у банка крупную компенсацию.