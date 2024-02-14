Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава МВФ заявила, что Киев в этом году нуждается в $42 млрд внешнего финансирования

Глава МВФ Георгиева: Украина нуждается в $42 млрд внешнего финансирования

close
100%
FOTOGRIN/Shutterstock

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина в этом году нуждается в $42 млрд внешнего финансирования. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

По словам Георгиевой, Киев своими «очень рассудительными внутренними действиями» заслужил поддержку со стороны международного сообщества. Так, украинские власти собрали налоги на 36% валового внутреннего продукта (ВВП). Георгиева подчеркнула, что не многие страны могут добиться таких результатов даже в мирное время.

Глава МВФ отметила, что на Украине удалось снизить инфляцию с 27 до 5%, а также восстановить перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) с 17 февраля начинает третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на $15,6 млрд.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами