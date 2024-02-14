Глава МВФ заявила, что Киев в этом году нуждается в $42 млрд внешнего финансирования

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина в этом году нуждается в $42 млрд внешнего финансирования. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

По словам Георгиевой, Киев своими «очень рассудительными внутренними действиями» заслужил поддержку со стороны международного сообщества. Так, украинские власти собрали налоги на 36% валового внутреннего продукта (ВВП). Георгиева подчеркнула, что не многие страны могут добиться таких результатов даже в мирное время.

Глава МВФ отметила, что на Украине удалось снизить инфляцию с 27 до 5%, а также восстановить перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) с 17 февраля начинает третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на $15,6 млрд.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.